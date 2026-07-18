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Phường Quy Nhơn triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Ngày 18-7, tại Hội trường UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), UBND phường Quy Nhơn phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

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UBND Phường Quy Nhơn ra quân đợt cao điểm thực hiện theo Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 2-7-2026 của UBND tỉnh Gia Lai, diễn ra từ ngày 18 đến 21-7 trên phạm vi toàn tỉnh về phục vụ ngân hàng gen. Ảnh: Đ.Y

Đợt cao điểm được thực hiện theo kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 2-7-2026 của UBND tỉnh Gia Lai, diễn ra từ ngày 18 đến 21-7 trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng thu nhận là thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn phường Quy Nhơn nhằm xây dựng ngân hàng gen phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

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Đối tượng thu nhận là thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhằm xây dựng ngân hàng gen phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ảnh: Đ.Y

Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai đúng dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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