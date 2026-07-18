Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Pơ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Theo đó, cuộc diễn tập được chuẩn bị chu đáo, tổ chức đúng kế hoạch, bám sát ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai đồng bộ; hệ thống văn kiện được xây dựng đầy đủ; các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong vận hành cơ chế và thực hành diễn tập.

Đak Pơ rút kinh nghiệm diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Ảnh: N.T

Đối với nội dung thực binh với đề mục “Trung đội dân quân cơ động phối hợp tập kích địch tạm dừng”, các lực lượng thực hiện đúng phương án, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Cuộc diễn tập hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; trình độ tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã và khả năng phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Chủ tịch UBND xã Đak Pơ tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: N.T

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện, điều hành, xử trí tình huống và hiệp đồng thực hành chiến đấu; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đak Pơ tặng giấy khen cho 6 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.