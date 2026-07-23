Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

Công an tỉnh sẽ tổ chức tập luyện bắn đạn thật cho vận động viên đến ngày 27-7-2026. Ảnh minh họa

Theo đó, Công an tỉnh sẽ tổ chức tập luyện bắn đạn thật cho vận động viên tham gia thi đấu tại vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026. Thời gian tổ chức tập luyện từ ngày 17 đến 27-7-2026, diễn ra trong cả buổi sáng, buổi chiều và buổi tối.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực trường bắn, Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thông báo rộng rãi đến người dân không đi lại, sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực trường bắn trong thời gian diễn ra hoạt động tập luyện bắn đạn thật.