Tiếp nối truyền thống 80 năm vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh nội địa

(GLO)- 80 năm qua, lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những thành tích ấy là kết tinh của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; của bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh nội địa.

Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động về nguồn tại khu căn cứ cách mạng Khu 10, xã Krong.

Dấu ấn 80 năm xây dựng và trưởng thành

Trong dòng chảy lịch sử của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh nội địa luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sự ổn định, phát triển của đất nước.

Từ những ngày đầu thành lập với quân số chỉ hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, không ngừng trưởng thành, phát triển toàn diện cả về tổ chức, lực lượng và trình độ nghiệp vụ. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đấu tranh tiêu diệt tổ chức phản động Liên đoàn 18 Biệt động quân, thu giữ nhiều vũ khí, tài liệu.

Trong thời kỳ đổi mới, trước những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng An ninh nội địa đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người có uy tín, già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo và quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, lực lượng đã chủ động tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, tranh chấp, khiếu kiện và nhiều vụ việc phức tạp phát sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Những chiến công thầm lặng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia

Trong những năm kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai kiên cường bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở cách mạng, đấu tranh chống các hoạt động của địch, bảo vệ lực lượng cách mạng và vận động Nhân dân tham gia giữ gìn bí mật, bảo vệ an ninh. Sự hy sinh, mưu trí và tinh thần đoàn kết của các thế hệ cán bộ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đấu tranh hiệu quả với tổ chức phản động Fulro như “Blung Hlâu”, “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Bước vào thời kỳ hòa bình, bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các loại tội phạm, tổ chức phản động và các thế lực thù địch liên tục thay đổi phương thức hoạt động.

Một trong những dấu mốc nổi bật của lực lượng là đấu tranh thắng lợi Chuyên án F990, phát hiện, bóc gỡ và vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở cốt cán FULRO ngoài rừng thuộc ZG23, ZG25 trong nội địa; vận động số còn lại tại căn cứ Campuchia ra đầu hàng UNTAC và sau đó được định cư tại Mỹ. Qua đó, toàn bộ hệ thống cơ sở ngầm của tổ chức này trên địa bàn bị bóc gỡ, làm thất bại hoàn toàn chiến dịch tổng động viên của FULRO.

Từ năm 1990 đến nay, trước hoạt động chỉ đạo từ nước ngoài của các tổ chức FULRO lưu vong nhằm chuẩn bị thành lập cái gọi là "Nhà nước Đề-ga", lực lượng An ninh nội địa đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hơn 30 đợt tuyên truyền, kích động biểu tình, bạo loạn; xác lập nhiều chuyên án truy bắt các đối tượng FULRO lẩn trốn; giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến "tà đạo Hà Mòn", "tà đạo Đề-ga Bahnar Kon Kông".

Song song đó, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý gần 550 nhóm, đường dây tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài với hơn 4.500 người tham gia; trực tiếp tiếp nhận hàng trăm trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan trở về địa phương, giúp họ ổn định cuộc sống theo chính sách nhân đạo của Nhà nước.

Lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đồn Biên phòng Cha Lo tỉnh Quảng Trị đưa người di cư trái phép hồi hương an toàn.

Lực lượng cũng chủ động kiểm soát hoạt động của các đối tượng cực đoan, phản động; phát hiện, vô hiệu hóa nhiều âm mưu móc nối giữa các tổ chức phản động ở nước ngoài với số đối tượng trong nước; tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến đất đai, cơ sở tôn giáo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Tin Lành.

Nhiều đối tượng cầm đầu, cốt cán của các tổ chức phản động đã bị phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời; đồng thời lực lượng tích cực vận động các đối tượng FULRO, "Tin Lành Đề-ga" trở về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Gần 1.000 trường hợp đã được tiếp nhận trở lại cộng đồng thông qua mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong công tác bảo đảm an ninh xã hội, đơn vị luôn quán triệt phương châm giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng". Hàng trăm vụ tranh chấp, khiếu kiện, lấn chiếm đất đai đã được tham mưu giải quyết ổn định; quản lý chặt chẽ các vụ việc khiếu kiện, không để các thế lực thù địch lợi dụng hình thành tổ chức chống đối.

Đơn vị cũng thường xuyên bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc tại địa phương; tổ chức tiếp xúc, vận động trên 2.168 lượt người khiếu kiện, người biết việc để xác định nguyên nhân, tham mưu giải pháp giải quyết phù hợp; phối hợp với Binh đoàn 15 thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Tiếp bước truyền thống anh hùng

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá, lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết thực hiện phương châm "nắm địch từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát".

Lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai chủ công đấu tranh thắng lợi chuyên án C218, ngăn chặn âm mưu khủng bố dịp Quốc khánh 2-9.

Đơn vị đã đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều tổ chức, hội nhóm phản động; phát hiện, làm rõ hàng chục đối tượng tham gia các tổ chức phản động trong và ngoài nước; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đấu tranh với nhiều tổ chức phản động lưu vong, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, móc nối, lôi kéo trên không gian mạng và ngoài xã hội.

Những chiến công và thành tích đạt được trong suốt 80 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 7 tập thể và 4 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai liên tục được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích trong công tác, chiến đấu.

Phát huy truyền thống, vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cùng những tác động từ tình hình khu vực và thế giới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ an ninh nội địa.

Trong bối cảnh đó, lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của người dân tại làng phong Quy Hòa khi chuẩn bị triển khai dự án Khu du lịch Quốc tế biển.

Cùng với việc nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào quản lý, phân tích thông tin và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi pháp luật, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và Bộ Công an.

Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; làm tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng thôn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc để giữ ổn định từ cơ sở.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Phát huy những thành quả đã đạt được, lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tận tụy, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển quê hương Gia Lai giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững.