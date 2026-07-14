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Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TT&GĐ, ĐNO)

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là tất cả thiết bị bay thuộc diện quản lý sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sẽ được cấp 1 mã định danh riêng nhằm xác định chính xác chủ sở hữu.

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Công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia. Ảnh: SG&TT

Mã định danh do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp sẽ là chuỗi ký tự gồm cả chữ và số, được chuẩn hóa theo cấu trúc: AB - X - N1N2N3N4 - CD.

Mỗi cụm ký tự trong dãy mã đều mang ý nghĩa riêng theo quy định của Thông tư, phục vụ việc nhận diện, phân loại và quản lý phương tiện bay trên hệ thống quốc gia.

Quy định này áp dụng đối với các phương tiện bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, không áp dụng đối với các thiết bị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Việc cấp mã định danh giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, nhận diện và kiểm soát quá trình hoạt động của từng thiết bị bay, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác quản lý.

Bên cạnh mã định danh, chủ sở hữu còn phải gắn thiết bị giám sát hành trình bay lên phương tiện. Thiết bị này có thể được tích hợp dưới dạng tem điện tử hoặc mô-đun vi mạch, chứa mã định danh và các dữ liệu cần thiết để cơ quan chức năng nhận biết thiết bị khi hoạt động trên không. Đây là giải pháp nhằm tăng khả năng giám sát, hỗ trợ công tác quản lý vùng trời cũng như xử lý khi phát sinh vi phạm.

Công an cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký đối với drone, flycam của tổ chức, cá nhân trong nước. Đối với các dòng thiết bị bay siêu nhẹ có trọng lượng cất cánh dưới 2 kg, căn cứ điều kiện thực tế về hạ tầng và nhân lực, Công an cấp tỉnh có thể phân cấp hoặc ủy quyền cho Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc đăng ký lần đầu.

Điều này nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt tại những địa phương có số lượng người sử dụng thiết bị bay lớn.

Tổ chức hoặc cá nhân đang có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phương tiện bay nhưng chưa chấp hành xong quyết định xử lý hoặc chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sẽ không được giải quyết thủ tục đăng ký cho đến khi khắc phục đầy đủ.

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