Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tập huấn sử dụng thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái

(GLO)- Ngày 23-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái cho cán bộ chuyên môn của các đơn vị trực thuộc.

Trong thời gian 1 ngày, 18 học viên được Đại tá Nguyễn Huy Hoàng (Viện Tích hợp hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự) trực tiếp hướng dẫn.

Thực hành các phương án ép phương tiện bay không người lái hạ cánh tại chỗ. Ảnh: Dũng Phúc

Nội dung tập huấn tập trung nghiên cứu cấu tạo, tính năng của thiết bị chế áp điện tử Flycam CA-18GL; thực hành các phương án ép phương tiện bay không người lái hạ cánh tại chỗ, buộc quay về vị trí xuất phát để phát hiện, xử lý đối tượng điều khiển. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng chế độ vô hướng, thiết lập vùng cấm bay nhằm bảo vệ khu vực và các mục tiêu trọng yếu.

Lớp tập huấn nhằm giúp các lực lượng chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh nâng cao trình độ, khả năng cơ động; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện bay không người lái không đúng quy định, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh.