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Công ty Hợp tác kinh tế 385 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

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THANH QUÝ
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(GLO)- Sáng 10-7, tại tỉnh Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Công ty Hợp tác kinh tế 385 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống (19/7/2006 - 19/7/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Lào Tạ Phương Dung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Attapeu Thà Nu Xay - Ban Xạ Lít.

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Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Khoa

Công ty Hợp tác kinh tế 385 được thành lập ngày 19-7-2006, cơ động sang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Attapeu. Trong điều kiện xa hậu phương, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, lại khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, song các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty luôn bám đất, bám dân, tổ chức sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, phát triển.

Công ty đã triển khai hiệu quả Dự án phát triển cây cao su tại tỉnh Attapeu với diện tích 1.992 ha, tổng giá trị đầu tư hơn 454,3 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động người Lào, nhiều hộ có thu nhập 80-120 triệu đồng/năm.

Cùng với sản xuất, kinh doanh, đơn vị đã chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ theo chương trình phối hợp xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào ổn định, phát triển toàn diện của 2 Đảng, 2 Nhà nước và quân đội 2 nước.

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Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 (thứ 4 từ trái sang) trao Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty Hợp tác kinh tế 385. Ảnh: Đình Khoa

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty Hợp tác kinh tế 385.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã gửi thư khen cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty; biểu dương thành tích, sự tiến bộ, trưởng thành của đơn vị.

Đồng thời, mong muốn Công ty tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

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Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 (bìa phải) trao bức trướng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng Công ty Hợp tác kinh tế 385. Ảnh: Đình Khoa

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng Công ty Hợp tác Kinh tế 385 bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hữu nghị - Phát triển”.

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