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Binh đoàn 15 tổ chức hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Chiều 16-7, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”.

Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 và Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, Trưởng Ban Tổ chức hội thi.

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Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc. Ảnh: P.D

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (16 và 17-7) với sự tham gia của gần 300 thí sinh thuộc 14 đội thi trong toàn Binh đoàn. Các đội sẽ tranh tài qua 4 phần thi: chào hỏi, kiến thức, năng khiếu và tuyên truyền viên trẻ.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, nội dung các văn kiện Đại hội Đoàn và Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn Binh đoàn, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

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Mỗi phần thi đều được các đội chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, hội thi là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ tại cơ sở; tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác nghiệp vụ.

Đồng thời phát hiện, tôn vinh các nhân tố xuất sắc để tạo nguồn quy hoạch, bồi dưỡng và lựa chọn hạt nhân tham gia hội thi cấp toàn quân.

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Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: P.D
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