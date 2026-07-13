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Lữ đoàn Pháo phòng không 234 phát động phong trào thi đua trong giai đoạn 2026-2030

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 13-7, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm và giai đoạn 2026-2030.

Chủ trì lễ phát động có Đại tá Nguyễn Văn Thư-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 234.

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Lữ đoàn Pháo phòng không 234 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: N.T

Tại buổi lễ, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện phong trào thi đua trong giai đoạn mới. Phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.

Theo đó, Lữ đoàn tập trung thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 quyết tâm nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ảnh: N.T

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị cùng lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030.

Với tinh thần “Đoàn kết-Kỷ cương-Sáng tạo-Quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 quyết tâm nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đoàn 34 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

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