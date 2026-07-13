(GLO)- Ngày 12-7, Quân khu 5 tổ chức kiểm tra Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) - đơn vị được lựa chọn đại diện Quân khu tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đối với trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026.

Đại tá Võ Tấn Khanh - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 chủ trì kiểm tra.

Xác định Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 95 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ và triển khai kế hoạch phù hợp với thực tế đơn vị.

Đoàn kiểm tra của Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi cấp Bộ Quốc phòng của Trung đoàn 95. Ảnh: Quang Hùng

Đến nay, hệ thống doanh trại được củng cố đồng bộ theo 6 nội dung, 24 tiêu chí của hội thi; cảnh quan, khu nhà ở, nơi làm việc, đường nội bộ, khu tăng gia và các thiết chế văn hóa được chỉnh trang.

Đơn vị còn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, triển khai nhiều mô hình sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống bộ đội và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Một góc doanh trại Tiểu đoàn 8 được chỉnh trang khang trang xanh - sạch - đẹp phục vụ hội thi. Ảnh: Quang Hùng

Theo Đại tá Võ Tấn Khanh, đợt kiểm tra là bước tổng duyệt quan trọng, giúp Trung đoàn 95 đánh giá thực chất kết quả chuẩn bị; kịp thời khắc phục những hạn chế, hoàn thiện các nội dung; bảo đảm tham gia hội thi cấp Bộ Quốc phòng đạt chất lượng, hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra Quân khu 5 yêu cầu Trung đoàn 95 chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, nhất là ảnh hưởng của mưa lớn, gió lốc; bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi.

Sau kiểm tra, các cơ quan tiếp tục nhận xét, rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo và Bộ Tư lệnh Quân khu.