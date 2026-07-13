Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi cấp Bộ Quốc phòng của Trung đoàn 95

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-7, Quân khu 5 tổ chức kiểm tra Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) - đơn vị được lựa chọn đại diện Quân khu tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đối với trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026. 

Đại tá Võ Tấn Khanh - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 chủ trì kiểm tra.

Xác định Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 95 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ và triển khai kế hoạch phù hợp với thực tế đơn vị.

quan-khu-5-kiem-tra-tai-trung-doan-95.jpg
Đoàn kiểm tra của Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi cấp Bộ Quốc phòng của Trung đoàn 95. Ảnh: Quang Hùng

Đến nay, hệ thống doanh trại được củng cố đồng bộ theo 6 nội dung, 24 tiêu chí của hội thi; cảnh quan, khu nhà ở, nơi làm việc, đường nội bộ, khu tăng gia và các thiết chế văn hóa được chỉnh trang.

Đơn vị còn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, triển khai nhiều mô hình sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống bộ đội và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

e95-k.jpg
Một góc doanh trại Tiểu đoàn 8 được chỉnh trang khang trang xanh - sạch - đẹp phục vụ hội thi. Ảnh: Quang Hùng

Theo Đại tá Võ Tấn Khanh, đợt kiểm tra là bước tổng duyệt quan trọng, giúp Trung đoàn 95 đánh giá thực chất kết quả chuẩn bị; kịp thời khắc phục những hạn chế, hoàn thiện các nội dung; bảo đảm tham gia hội thi cấp Bộ Quốc phòng đạt chất lượng, hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra Quân khu 5 yêu cầu Trung đoàn 95 chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, nhất là ảnh hưởng của mưa lớn, gió lốc; bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi.

Sau kiểm tra, các cơ quan tiếp tục nhận xét, rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo và Bộ Tư lệnh Quân khu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Các địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phú Túc, Ia Rsai, Uar và Ia Dreh. Tại đây, đồng chí đề nghị các địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và pháp luật

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Chính trị

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 6/7 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo nền tảng phát triển cho Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo nền tảng phát triển cho Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

Tin tức

(GLO)- Ngày 8-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của 2 Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam và Tam Quan.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Tin tức

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

null