Phường Diên Hồng thu ngân sách nhà nước đạt trên 96,5%

(GLO)- Chiều 30-7, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức buổi làm việc với tập thể lãnh đạo UBND phường, các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 196 tỷ đồng, bằng 96,51% kế hoạch HĐND phường giao; tổng thu ngân sách phường đạt gần 298 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm.

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại hội nghị.

Nhiều dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 43,59% kế hoạch tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, phát triển thương mại - dịch vụ, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đối với nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, UBND phường xác định đây là giai đoạn cần tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 12,12%; tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế đêm; nâng cao hiệu quả hoạt động Cụm công nghiệp Diên Phú; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng ủy phường Diên Hồng làm việc với tập thể lãnh đạo UBND phường, các phòng, ban chuyên môn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của UBND phường và các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí đề nghị UBND phường, các đơn vị trực thuộc, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện. Đối với lĩnh vực y tế, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường đang diễn biến phức tạp. Đồng chí Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch, triển khai các biện pháp dập dịch kịp thời, hiệu quả trong thời gian sớm nhất.