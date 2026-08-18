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Sư đoàn 320 và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký quy chế kết nghĩa

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VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
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(GLO)- Chiều 18-8, tại hội trường Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34), Sư đoàn 320 và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ký chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị.

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Các đại biểu tham dự buổi lễ kết ký quy chế kết nghĩa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 và Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn. Tham dự lễ kết nghĩa giữa 2 đơn vị còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Tại buổi lễ, hai bên đã trao đổi về tình hình hoạt động của mỗi đơn vị, đồng thời ký quy chế phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Theo đó, Sư đoàn 320 và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận, chăm lo sức khỏe nhân dân và cán bộ, chiến sĩ; khám bệnh, cấp phát thuốc, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe tại địa bàn. Phối hợp thực hiện công tác phòng- chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ khi có yêu cầu. Phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và các chương trình tình nguyện.

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Hai đơn vị ký kết quy chế kết nghĩa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hai bên thống nhất tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 320 và các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được.

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