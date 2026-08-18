(GLO)- Sáng 18-8, tại Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ mới ra trường năm 2026. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 18 đến 27-8.

Tham gia lớp tập huấn là những cán bộ mới ra trường được biên chế về các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 34. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ trẻ được bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác; từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quân đoàn 34 khai mạc lớp tập huấn cán bộ mới ra trường năm 2026. Ảnh: T.S

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên được nghiên cứu, bồi dưỡng các nội dung trên nhiều mặt công tác về hậu cần, kỹ thuật và chính trị như: Những vấn đề chung về công tác hậu cần, kỹ thuật; phương pháp tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, nhất là kỹ năng nắm, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung tập huấn được xây dựng sát với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ mới ra trường, chú trọng kết hợp giữa trang bị kiến thức với trao đổi, vận dụng vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp học viên từng bước hình thành phương pháp công tác khoa học, nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.