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Quân đoàn 34 khai mạc Hội thi bí thư chi bộ năm 2026

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 17-8, Quân đoàn 34 đã khai mạc Hội thi bí thư chi bộ năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó chính ủy Quân đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự khai mạc có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và 42 bí thư chi bộ tham gia hội thi.

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Các thí sinh bước vào phần thi trắc nghiệm. Ảnh: N.T

Các thí sinh được tuyển chọn qua hội thi các cấp. Nội dung thi gồm: thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; viết dự thảo nghị quyết; điều hành sinh hoạt chi bộ và thi hệ thống văn kiện, sổ sách chi bộ.

Ở nội dung viết dự thảo nghị quyết, thí sinh bốc thăm thực hiện một trong ba nội dung: nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8-2026; nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2026; nghị quyết chuyên đề lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn. Thời gian thực hiện 120 phút.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long nhấn mạnh, chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối giữa Đảng với quần chúng; bí thư chi bộ là người đứng đầu, trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, giữ vai trò trung tâm đoàn kết, gương mẫu trong rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Những năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo điều hành hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học; vận dụng hiệu quả khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tạo điều kiện để thí sinh tham gia đạt kết quả cao; các thí sinh chủ động chuẩn bị, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, học hỏi, cầu thị, coi hội thi là dịp nâng cao trình độ, năng lực công tác.

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Quân đoàn 34 khai mạc Hội thi bí thư chi bộ năm 2026. Ảnh: N.T

Hội thi góp phần đánh giá thực chất trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ bí thư chi bộ, qua đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi nhận thức. Hội thi diễn ra đến hết ngày 19-8.

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