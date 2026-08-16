(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em theo thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 ký kết quy chế phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 34, Tòa án quân sự Quân khu 5, Tòa án quân sự Quân khu 7, Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai.

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em. Ảnh: N.T

Viện kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 cũng ký kết quy chế phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 34, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5), Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15, Tòa án quân sự khu vực 1, Tòa án quân sự khu vực 2 (Quân khu 5), Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 tỉnh Gia Lai và Tòa án nhân dân khu vực 7 tỉnh Gia Lai.

Quy chế quy định cụ thể phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp; nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em. Trong đó, tập trung phối hợp cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm xâm hại trẻ em; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Qua đó, góp phần bảo đảm các vụ việc, vụ án được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại và gia đình nạn nhân, giúp các em sớm ổn định tinh thần, an tâm sinh sống và học tập.