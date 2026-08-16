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Công an phường Pleiku ra mắt mô hình “KOL phường Pleiku vì an ninh Tổ quốc”

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Chiều 15-8, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “KOL phường Pleiku vì an ninh Tổ quốc”.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku Võ Toàn; đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh); cùng các KOL, quản trị viên các trang, hội, nhóm có sức ảnh hưởng trên không gian mạng tại địa phương.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Hiện trên địa bàn phường Pleiku có hơn 20 KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên mạng xã hội với lượng người theo dõi từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn tài khoản. Đây là lực lượng có khả năng lan tỏa thông tin nhanh chóng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Công an phường Pleiku đã công bố quy chế hoạt động và ra mắt mô hình “KOL phường Pleiku vì an ninh Tổ quốc”. Theo đó, Trung tá Ninh Văn Chung - Phó Trưởng Công an phường được phân công làm Trưởng mô hình; 2 Phó Trưởng mô hình là các KOL tiêu biểu trên địa bàn cùng 10 ủy viên. Công an phường Pleiku là cơ quan thường trực, có trách nhiệm điều phối hoạt động của mô hình.

Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò, sức ảnh hưởng của đội ngũ KOL trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật; lan tỏa thông tin tích cực, góp phần định hướng dư luận trên không gian mạng.

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Ban chủ nhiệm mô hình ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Đồng thời, các thành viên sẽ phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần nhận diện, phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc ra mắt mô hình “KOL phường Pleiku vì an ninh Tổ quốc” góp phần hình thành thêm một kênh tuyên truyền hiệu quả, phát huy sức mạnh của cộng đồng mạng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phường Pleiku an toàn, văn minh trong thời đại số.

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