Công an tỉnh ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai

HỒNG PHÚC

(GLO)- Chiều 28-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số Gia Lai. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đại biểu là KOL, người sáng tạo nội dung, quản trị viên cộng đồng số, doanh nghiệp truyền thông…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB Niềm tin số Gia Lai. Ảnh: H.P

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập CLB Niềm tin số Gia Lai. Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định làm Chủ nhiệm CLB.

Một trong các nhiệm vụ chính của CLB là triển khai chương trình bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng, gắn với thông điệp “Không Một Mình”, tập trung vào phòng, chống xâm hại trực tuyến, lừa đảo, bắt nạt mạng, dụ dỗ, thao túng tâm lý, đánh cắp dữ liệu cá nhân và các rủi ro số khác.

Đại tá Nguyễn Chí Linh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Chí Linh khẳng định việc thành lập CLB là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng của Liên minh Niềm tin số tại địa phương; đồng thời tiếp tục phát huy kết quả triển khai mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai” và chiến dịch “Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Song song với đó, CLB được xác định là cơ chế kết nối, phối hợp, đồng hành tự nguyện của các thành viên trên địa bàn tỉnh, hoạt động theo tinh thần mở, linh hoạt, không hành chính hóa, không vì mục đích lợi nhuận; hướng tới lan tỏa niềm tin số, trách nhiệm số, thông tin tích cực, kỹ năng tự bảo vệ và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai được Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến dịch “Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Ảnh: H.P

Đây cũng sẽ là nơi kết nối các lực lượng có uy tín, có trách nhiệm và có khả năng tác động xã hội tích cực; tạo điều kiện để KOL/KOC, người sáng tạo nội dung, quản trị viên cộng đồng số, doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu cùng tham gia đề xuất sáng kiến, triển khai chương trình, chiến dịch, dự án cộng đồng, góp phần bảo vệ người dùng và xây dựng môi trường số lành mạnh tại địa phương.

Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến dịch “Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Ảnh: H.P

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao giấy khen của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh cho nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến dịch “Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

