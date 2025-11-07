Lan tỏa chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”

Cụ thể, tối ngày 3-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), chương trình có hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tham dự. Ngày 4-11, hoạt động tiếp tục được triển khai cho khoảng 1.000 học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa).
Tại các buổi tuyên truyền, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc Dự án Chống lừa đảo, cùng các chuyên gia chia sẻ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời cung cấp thông tin về những thủ đoạn lừa đảo mới như bắt cóc trực tuyến, thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản và buôn bán người qua không gian mạng.
Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.
Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, với sự đồng hành của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, UNODC cùng nhiều tổ chức xã hội.