Lan tỏa chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”

THẢO KHUY
(GLO)-Trong các ngày 3 và 4-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phối hợp với Liên minh Niềm tin số tổ chức các buổi tuyên truyền về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tối ngày 3-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), chương trình có hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tham dự. Ngày 4-11, hoạt động tiếp tục được triển khai cho khoảng 1.000 học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa).

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Thảo Khuy

Tại các buổi tuyên truyền, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc Dự án Chống lừa đảo, cùng các chuyên gia chia sẻ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời cung cấp thông tin về những thủ đoạn lừa đảo mới như bắt cóc trực tuyến, thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản và buôn bán người qua không gian mạng.

Ông Ngô Minh Hiếu chia sẻ cùng sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các sinh tham gia tương tác tại chương trình. Ảnh: Thảo Khuy

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, với sự đồng hành của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, UNODC cùng nhiều tổ chức xã hội.

