Trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, với sự đồng hành của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, UNODC và nhiều tổ chức xã hội.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an, chuyên gia và các KOL đã chia sẻ nhiều kiến thức thiết thực về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, cách nhận diện chiêu trò lừa đảo, giả mạo tài khoản, xâm nhập và chiếm đoạt thông tin cá nhân, lừa đảo qua mạng, cũng như kỹ năng cảnh giác và ứng phó khi bị cô lập hoặc ép buộc trên không gian mạng.
Thông qua những câu chuyện có thật như “bắt cóc online”, “lừa đảo giả danh cơ quan chức năng”, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện thủ đoạn thao túng tâm lý, dấu hiệu nguy hiểm và xử lý tình huống phù hợp.
Chương trình cũng trang bị cho học sinh “5 bước ứng phó an toàn”: Dừng lại-Ghi lại-Kể ngay-Chặn & báo cáo-Giữ kết nối, giúp các em biết cách tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị dụ dỗ, thao túng hay buôn người qua mạng.
Thông điệp “Không ai phải đối mặt với thế giới mạng một mình” được truyền tải sinh động qua phần chia sẻ của chuyên gia và người có ảnh hưởng trên không gian mạng, tạo sự hứng thú và giúp học sinh dễ ghi nhớ. Nhiều học sinh đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân, bày tỏ góc nhìn, lên tiếng cảnh báo và cùng nhau lan tỏa thông điệp “Bạn không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến”.
Chiến dịch “Không một mình” được triển khai từ ngày 6-10 đến hết ngày 30-11-2025, hướng đến học sinh THCS, THPT, sinh viên, phụ huynh và giáo viên trên địa bàn tỉnh, với các hoạt động chính: truyền thông trên không gian mạng và phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn, workshop tại các trường học; phát động các cuộc thi, minigame, thử thách trực tuyến; tuyên truyền về Lễ mở ký Công ước Hà Nội-Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Mục tiêu của chiến dịch là tạo nên phong trào xã hội rộng khắp, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và toàn cộng đồng về an toàn thông tin, phòng chống dụ dỗ, thao túng, “bắt cóc” qua mạng, hướng đến một môi trường mạng an toàn, tích cực và nhân văn.