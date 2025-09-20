Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai thành lập "Liên minh Niềm tin số"

Gia Lai thành lập "Liên minh Niềm tin số"

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương và khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt; Gia Lai đứng thứ 6 cả nước về cấp vốn vay cho người hoàn lương; Gia Lai thành lập "Liên minh Niềm tin số"...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:48

Tin nhanh đầu ngày

+ Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương và khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

+ Phân bổ hơn 25,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở các xã phía Tây tỉnh

+ Gia Lai đứng thứ 6 cả nước về cấp vốn vay cho người hoàn lương

+ Gia Lai thành lập "Liên minh Niềm tin số"

+ Tập huấn kỹ năng bán hàng và xây dựng hệ thống phân phối cho doanh nghiệp

10:18

Nhịp sống hôm nay

+ Gia đình đi xe máy vào Nam chữa bệnh, được Cảnh sát giao thông tận tình giúp đỡ

+ Cứu sống bệnh nhân viêm tụy cấp nguy kịch bằng kỹ thuật lọc máu liên tục

15:03

Sắc màu Việt: Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo

17:57

Sống khỏe: Những lợi ích của rau diếp cá

19:44

Thời tiết hôm nay

null