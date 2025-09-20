Tin nhanh đầu ngày
+ Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương và khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt
+ Phân bổ hơn 25,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở các xã phía Tây tỉnh
+ Gia Lai đứng thứ 6 cả nước về cấp vốn vay cho người hoàn lương
+ Gia Lai thành lập "Liên minh Niềm tin số"
+ Tập huấn kỹ năng bán hàng và xây dựng hệ thống phân phối cho doanh nghiệp
+ Gia đình đi xe máy vào Nam chữa bệnh, được Cảnh sát giao thông tận tình giúp đỡ
+ Cứu sống bệnh nhân viêm tụy cấp nguy kịch bằng kỹ thuật lọc máu liên tục
Sắc màu Việt: Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo
Sống khỏe: Những lợi ích của rau diếp cá
