(GLO)- Hai nữ sinh 16 tuổi ở tỉnh Trung Java của Indonesia đã phát minh ra hộp cơm thông minh có khả năng phát hiện thức ăn hỏng.

Phát minh này hiện đang được sử dụng thử nghiệm tại chính trường trung học phổ thông công lập SMA 2 Cilacap-nơi các em đang theo học.

Hai nữ sinh Indonesia phát minh hộp cơm thông minh giúp kiểm tra độ an toàn của suất ăn (ảnh minh họa).

Hai em Alya Meisya và Felda Triana cho biết, ý tưởng nảy sinh ra từ lo ngại trước hàng loạt vụ ngộ độc trong chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. “Chúng em muốn tạo ra một thiết bị giúp phát hiện xem thức ăn còn an toàn hay đã hư hỏng”-Alya chia sẻ.

Được biết, thiết bị này hoạt động dựa trên việc phân tích khí thải, nhiệt độ và màu sắc của thức ăn. Khi đặt mẫu vào hộp và đóng kín, các cảm biến sẽ đánh giá tình trạng trong vòng 3–5 phút. Nếu chỉ số vượt ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ phát cảnh báo, đồng thời kết quả được gửi trực tiếp đến ứng dụng Android.

Hộp cơm được tích hợp 2 cảm biến chính: MQ135 - dùng cho các món ăn có nguồn gốc động vật, phát hiện các khí như amoniac, nitơ oxit, benzen, khói, CO₂... thường xuất hiện khi thực phẩm phân hủy; và MQ3 - dành cho thực phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc lên men, phát hiện nồng độ cồn và hợp chất hữu cơ bay hơi, giúp nhận biết quá trình hư hỏng.

Mặc dù thiết kế đơn giản nhưng thiết bị đã vượt qua các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và giúp Alya cùng Felda đoạt giải Nhì cuộc thi Sáng tạo trẻ cấp vùng. Hai em hy vọng trong tương lai có thể phát triển thêm tính năng phát hiện vi khuẩn gây hại như E. coli và salmonella.

Bà Nasripah-Hiệu trưởng SMA 2 Cilacap-cho biết, thiết bị hiện đã được dùng để kiểm tra các phần ăn miễn phí tại trường.

Ngay từ tháng 1-2025, Chương trình bữa ăn miễn phí tại Indonesia được triển khai nhưng đang đối mặt với những lo ngại nghiêm trọng về vệ sinh thực phẩm sau khi để xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm cho học sinh.