Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ giám sát, xử lý ngộ độc thực phẩm cho nhân viên y tế cấp xã

(GLO)- Ngày 25 và 26-9, tại phường Pleiku, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tiến hành tập huấn nâng cao năng lực về điều tra, giám sát, xử lý ngộ độc thực phẩm cho 150 viên chức, nhân viên y tế của 77 xã, phường phía Tây tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến 4 chuyên đề: nhận diện các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm; quy định pháp luật và quy trình điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm; trao đổi kỹ năng điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng; chế độ báo cáo, thống kê và thông tin truyền thông trong xử lý ngộ độc thực phẩm.

z7051520620522-158908bd7e74feab860e126052a03843.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Lớp tập huấn cũng dành thời gian để học viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi kỹ năng xử lý truyền thông và khuyến cáo cộng đồng về ngộ độc thực phẩm.

Theo kế hoạch, 2 lớp tập huấn tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 30-9 và 1-10 tại phường Quy Nhơn cho khoảng 150 viên chức, nhân viên y tế của 58 xã, phường trên địa bàn phía Đông tỉnh.

