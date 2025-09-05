Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

Trước đó, chiều 3-9, 9 em nhỏ, tuổi từ 9 tuổi đến 14 tuổi (8 cháu trú tại thôn Mooc Trang và 1 cháu trú tại thôn Mooc Đen, xã Ia Dom) đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi.

Qua xác minh, các cháu cho biết đã bắt cóc làm thịt ăn và sau ăn khoảng 2 tiếng thì có biểu hiện ngộ độc nên báo cho bố mẹ đưa đi cấp cứu.

Sức khỏe các bệnh nhi hiện đã ổn định. Ảnh: Như Nguyện

Ngay trong chiều 3-9, UBND xã Ia Dom phối hợp với Công an xã đưa các cháu đến Trạm y tế xã sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh điều trị. Trong đó, một trường hợp nặng hơn với triệu chứng nôn nhiều, đau bụng, mệt, huyết áp không ổn định; 8 cháu còn lại nôn, đau bụng nhẹ hơn.

Em Kpuih Quý (13 tuổi, làng Mooc Trang) kể: Chiều 3-9, chúng em rủ nhau bắt được 7 con cóc (bỏ 2 con chết, còn 5 con làm thịt). Chúng em xào ăn cả thịt và trứng. Khoảng 2 tiếng sau thì bị đau bụng, buồn nôn nên báo cha mẹ. Sau lần này em sẽ không ăn thịt cóc nữa.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi trong vụ ngộ độc thịt cóc tại xã Ia Dom. Ảnh: Như Nguyện

Chị Siu Sôm (làng Mooc Trang) cho biết: Hôm đó, người lớn đi làm nên không hay biết các cháu tự ý bắt cóc ăn. Khi con về kêu đau bụng, nôn ói, cả nhà mới hốt hoảng đưa đi cấp cứu. Gia đình tôi không ăn thịt cóc, nhưng trẻ con hiếu động, thích thử nên mới xảy ra chuyện.

Bác sĩ Phan Vương Quân- Trưởng khoa Nội tổng hợp- Y học cổ truyền (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai) cho biết: Qua điều trị, các bệnh nhi đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong thời gian tới. Bệnh viện cũng tuyên truyền cho gia đình về nguy cơ ngộ độc có thể tử vong khi ăn thịt cóc.

Theo bác sĩ Quân, trong dân gian có quan niệm rằng thịt cóc giúp bồi bổ sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ em bị còi xương, suy dinh dưỡng hay chậm lớn nhờ hàm lượng đạm và kẽm cao. Thịt cóc có thể ăn được nếu biết chế biến đúng cách. Tuy nhiên, khuyến cáo chung là không nên sử dụng vì trong cơ thể cóc chứa độc tố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Chất độc trong cóc là hợp chất bufotoxin, tập trung nhiều ở nhựa cóc (tiết ra từ tuyến sau tai, tuyến trên mắt và các tuyến trên da) cũng như trong nội tạng như gan, trứng. Lượng độc tố này rất cao và không bị phân hủy bởi nhiệt. Sau khi ăn từ 1 đến 2 giờ, người bị ngộ độc thường xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa, chướng bụng, đau bụng, hồi hộp, tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim… Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, người dân cần hết sức cẩn trọng và tốt nhất là không nên ăn thịt cóc để bảo đảm an toàn sức khỏe”- bác sĩ Quân khuyến cáo.

Bác sĩ khuyến cáo về sự nguy hiểm và nguy cơ ngộ độc thịt cóc đến các bệnh nhi và người thân. Ảnh: Như Nguyện

Tại Gia Lai, hầu hết các vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên trong cóc đều xảy ra ở vùng dân tộc thiểu số. Từ năm 2023 đến tháng 6-2025, toàn tỉnh ghi nhận 7 vụ và 1 ca ngộ độc liên quan đến việc ăn thịt cóc, với tổng cộng 23 người mắc. Trong số này, 5 trường hợp tử vong, 18 người phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ CKII Lê Quang Hùng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Mặc dù công tác tuyên truyền đã được tăng cường, nhưng tại các xã phía Tây của tỉnh vẫn xảy ra các vụ ngộ độc do ăn thịt cóc; trong khi ở các xã phía Đông lại ghi nhận một số ca ngộ độc cá nóc.

“Ngành Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao nhận thức của người dân, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu những vụ ngộ độc tương tự”- Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Sau vụ ngộ độc thịt cóc xảy ra, trong 2 ngày 4 và 5-9, UBND xã Ia Dom tổ chức tuyên truyền về sự nguy hiểm và nguy cơ ngộ độc thịt cóc, khuyến cáo không nên ăn thịt cóc đến người dân trên địa bàn.