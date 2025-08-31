Báo Gia Lai điện tử

Xã Ia Pa: 4 thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 29-8, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân từ 4 thanh niên trên địa bàn, trong đó có 2 nữ cử nhân vừa tốt nghiệp đại học.

Theo đó, 4 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an gồm: Nguyễn Ngọc Anh (2002, ở thôn Hlil 2), Dương Quốc Huy (SN 2006, ở thôn 2), Siu H’ NiNa (SN 2003, ở thôn Plei AmaRin 3), Nông Thị Lan (SN 2003, ở thôn Kơ Nia).

7.jpg
Hai nữ tân cử nhân (từ trái qua) Nông Thị Lan và Siu H’ NiNa viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Ảnh: ĐVCC

Cả 4 trường hợp đều sinh ra trong gia đình thuần nông, luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình sinh sống tại địa phương. Trong đó, chị NiNa và chị Lan là hai nữ tân cử nhân, mong muốn được cống hiến sức trẻ và rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Trong đơn, chị Siu H’ NiNa viết: “Là một đoàn viên thanh niên, tôi nhận thức rõ rằng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của bản thân và gia đình. Đây là cơ hội để bản thân tôi phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, góp sức mình bảo vệ an ninh Tổ quốc, quê hương”.

Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Ia Pa đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên và các gia đình có con em trong độ tuổi quy định tự nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Qua đó, tạo sức lan tỏa và đồng tình hưởng ứng trong đông đảo người dân trên địa bàn, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tuyển quân năm 2026.

