Ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”

(GLO)- Chiều 19-9, tại Trung tâm hội nghị Dankbaar Resort Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên trên không gian mạng; đồng thời, thành lập “Liên minh Niềm tin số” và triển khai mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị còn có sự tham dự của Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Đinh Y Quyên và 60 KOL (tạm dịch: Người dẫn dắt dư luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội), quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh: Đ.T

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Dự án Chống lừa đảo trực tuyến, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan đã trao đổi về tình hình an ninh mạng; những nội dung cốt lõi của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; định hướng công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực và trách nhiệm xã hội của KOL, quản trị viên trong xây dựng không gian số…

Đây là những nền tảng cần thiết để nâng cao nhận thức về hoạt động trên không gian mạng đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng không gian mạng ngày càng lành mạnh, an toàn.

Trong khuôn khổ hội nghị, các KOL, quản trị viên cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nội dung, quản trị các trang, kênh, hội nhóm để góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Các KOL, quản trị viên là những người tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng, góp phần định hướng nhận thức xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối, chia sẻ thông tin mà còn là “không gian đồng hành phát triển”.

UBND tỉnh kêu gọi các KOL, quản trị viên hãy phát huy trách nhiệm xã hội trên không gian số; thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức, văn hóa, góp phần hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh; cùng chính quyền chung tay xây dựng một “không gian số lành mạnh-tin cậy-nhân văn”.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”. Ảnh: Đ.T

“Tôi mong rằng, chúng ta sẽ không chỉ là những cá nhân độc lập mà trở thành một cộng đồng trách nhiệm, sáng tạo, gắn kết, chung sức lan tỏa giá trị chân-thiện-mỹ; cùng xây dựng Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới, với những khát vọng vươn cao và bay xa”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị.

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập “Liên minh Niềm tin số” và ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”; đồng thời, tổ chức cho các KOL, quản trị viên cam kết tuân thủ pháp luật và quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu-Giám đốc Dự án Chống lừa đảo trực tuyến trao đổi các nội dung cơ bản về tình hình an ninh mạng hiện nay. Ảnh: Đ.T

Việc thành lập “Liên minh Niềm tin số” và ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai” như một cam kết, khẳng định về quyết tâm của tỉnh Gia Lai và cộng đồng KOL, quản trị viên trong việc đồng hành tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.