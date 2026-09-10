Giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy tại phường Diên Hồng

(GLO)- Sáng 9-9, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Đinh Ly An - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn phường Diên Hồng.

Tham gia đoàn giám sát có đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Đoàn giám sát tình hình thực hiện quy định của pháp luật về PCCC tại phường Diên Hồng. Ảnh: P.D

Phường Diên Hồng hiện có 5.263 cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó, qua rà soát có 374 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định. Trên địa bàn phường có số lượng cơ sở sản xuất-kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất-kinh doanh thương mại tương đối lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Để chủ động phòng ngừa, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, lực lượng Công an, tổ dân phố, thôn và đơn vị liên quan triển khai các quy định của pháp luật về PCCC; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người dân và cơ sở thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC.

Từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026, trên địa bàn phường không xảy ra vụ cháy. Các lực lượng chức năng đã tổ chức, phối hợp 104 cuộc kiểm tra, hướng dẫn đối với 104 cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh-sản xuất; qua đó nhắc nhở 44 trường hợp còn tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Tại buổi giám sát, địa phương nêu một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số nội dung liên quan đến kinh phí duy trì hoạt động, trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan.

Các thành viên đoàn giám sát trao đổi, làm rõ một số vấn đề về công tác quản lý, kiểm tra PCCC; xử lý vi phạm theo quy định; thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình có chuyển đổi sang kinh doanh, nhằm đảm bảo các yêu cầu về PCCC.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế công tác PCCC tại Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng). Ảnh: P.D

Kết luận buổi làm việc, bà Đinh Ly An ghi nhận những kết quả địa phương đạt được trong công tác PCCC; đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động phòng ngừa cháy, nổ. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng, thiết thực, gắn với thực hành; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng PCCC và cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm các phương tiện PCCC thiết yếu và duy trì, kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các phương tiện.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế công tác PCCC tại Công ty cổ phần quốc tế L’amant . Ảnh: P.D

Cũng trong sáng 9-9, đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra công tác PCCC tại Công ty cổ phần quốc tế L’amant, trực thuộc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Khu Công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku) và Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng).