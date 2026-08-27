Phường Diên Hồng bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Hội nghị được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy Gia Lai và Kế hoạch số 92-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng về bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận.

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy là bên giao, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường là bên nhận. Nội dung bàn giao gồm toàn bộ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, các nhiệm vụ về công tác dân vận đang triển khai được bàn giao kèm tiến độ, hồ sơ, kết quả, sản phẩm đã có, đầu mối phụ trách và thời hạn hoàn thành.

Hai bên thống nhất bàn giao 31 danh mục hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác dân vận để tiếp tục quản lý, khai thác và thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Các nội dung được bàn giao có nhiều nhiệm vụ quan trọng như triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030; công tác xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… Đối với nhiệm vụ đang triển khai, năm 2026 trên địa bàn phường đã đăng ký 88 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, gồm 51 tập thể và 37 cá nhân. Sau bàn giao, các nhiệm vụ này tiếp tục được theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả theo tiến độ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Xây dựng Đảng và Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường trong công tác bàn giao. Đồng chí nhấn mạnh, công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm tình hình địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và thực hiện hiệu quả các nội dung đã thống nhất sau bàn giao. Tiếp nối hiệu quả các trọng tâm triển khai phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2026 - 2030.

Việc bàn giao nhằm bảo đảm công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác dân vận được vận hành liên tục, không để trống nhiệm vụ, trống địa bàn; đồng thời duy trì thường xuyên việc nắm tình hình Nhân dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh từ cơ sở. Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chính thức chịu trách nhiệm tham mưu về công tác dân vận từ ngày 1-9-2026.