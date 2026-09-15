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Tiểu đoàn 3 kết nghĩa với làng Hway và Trường Mầm non Bình Minh

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Chiều 14-9, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34) tổ chức lễ ký kết giao ước kết nghĩa với làng Hway và Trường Mầm non Bình Minh (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). 

Tham dự buổi lễ có Thượng tá Lê Hồng Thạch - Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7; lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 3; đại diện làng Hway và Trường Mầm non Bình Minh.

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Đại diện Tiểu đoàn 3 ký kết giao ước kết nghĩa với làng Hway và Trường Mầm non Bình Minh. Ảnh: N.T

Tại buổi lễ, các bên thống nhất những nội dung phối hợp trong thời gian tới. Theo đó, Tiểu đoàn 3 phối hợp với làng Hway và Trường Mầm non Bình Minh tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dọn vệ sinh môi trường, làm đường giao thông; hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và chăm lo trẻ em.

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Quang cảnh buổi lễ ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: N.T

Việc kết nghĩa góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, tạo cơ sở để Tiểu đoàn 3, làng Hway và Trường Mầm non Bình Minh phối hợp, hỗ trợ nhau hiệu quả hơn trong thời gian tới.

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