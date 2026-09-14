(GLO)- Ngày 14-9, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ dân quân xuống đồng, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tại những diện tích bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo đó, mưa lớn kéo dài gây ngập hơn 200 ha lúa, hoa màu trên địa bàn xã Ia Hiao. Nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông bị ngập, đổ ngã, có nguy cơ giảm năng suất hoặc mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ bà con thu hoạch lúa sau mưa lũ. Ảnh: N.T

Trước tình hình đó, lực lượng dân quân xã đã phối hợp với các hộ dân trực tiếp gặt, vận chuyển, thu gom lúa tại những diện tích còn khả năng thu hoạch, góp phần giảm bớt thiệt hại do mưa lũ.

Tại Bôn Hiao, gia đình ông Kpă Phúc có hơn 3 sào lúa bị ngập, đổ ngã sau nhiều ngày mưa lớn. Trong lúc nhiều hộ dân cùng khẩn trương thu hoạch, việc lực lượng dân quân hỗ trợ nhân công đã giúp nhà ông Phúc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế thêm thiệt hại.

Mưa lớn kéo dài gây ngập hơn 200 ha lúa trên địa bàn xã Ia Hiao. Ảnh: N.T



Hoạt động hỗ trợ thu hoạch lúa thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành của lực lượng dân quân xã Ia Hiao với người dân trong khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống.