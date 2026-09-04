Nhiều ruộng đồng, nhà dân ở Phú Thiện và Ia Hiao ngập trong nước

(GLO)- Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu, đường dân sinh và nhà dân trên địa bàn 2 xã Phú Thiện và Ia Hiao bị ngập trong nước.

Nhiều nhà dân tại thôn Plơi Rbai (xã Phú Thiện) ngập trong nước. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại thôn Plơi Rbai (xã Phú Thiện), nhiều nhà dân nằm dọc tuyến quốc lộ 25 bị nước tràn vào, có nơi ngập khoảng 30-40 cm. May mắn, khu vực bị ngập đa phần là nhà sàn nên mức độ ảnh hưởng đến người và tài sản không lớn.

Tuy nhiên, do những ngày qua trên địa bàn liên tục có mưa, đất đã ngậm nước khiến khả năng tiêu thoát chậm, nước tại một số khu vực vẫn chưa rút.

Nhiều diện tích lúa ven sông Ayun thuộc xã Ia Hiao ngập trong biển nước. Ảnh: Hoàng Hoài

Đáng chú ý, nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ bông, lúa non tại khu vực ven sông Ayun thuộc xã Ia Hiao cũng ngập trong biển nước. Một số diện tích hoa màu khác cũng chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, nước dâng cao, chảy mạnh khiến một số tuyến đường nội đồng bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất. Người dân đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, chủ động di chuyển tài sản và hạn chế đi lại tại những khu vực nước chảy mạnh, ngập sâu.

Đường nội đồng qua cánh đồng ruộng xã Ia Hiao bị nước ngập, chia cắt sau cơn mưa lớn. Clip: Hoàng Hoài

Hiện UBND xã đã chủ động kiểm tra, thống kê diện tích cây trồng, nhà dân và các tuyến đường bị ảnh hưởng để có phương án xử lý, hỗ trợ người dân.