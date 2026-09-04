Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Nhiều ruộng đồng, nhà dân ở Phú Thiện và Ia Hiao ngập trong nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu, đường dân sinh và nhà dân trên địa bàn 2 xã Phú Thiện và Ia Hiao bị ngập trong nước.

20939.jpg
Nhiều nhà dân tại thôn Plơi Rbai (xã Phú Thiện) ngập trong nước. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại thôn Plơi Rbai (xã Phú Thiện), nhiều nhà dân nằm dọc tuyến quốc lộ 25 bị nước tràn vào, có nơi ngập khoảng 30-40 cm. May mắn, khu vực bị ngập đa phần là nhà sàn nên mức độ ảnh hưởng đến người và tài sản không lớn.

Tuy nhiên, do những ngày qua trên địa bàn liên tục có mưa, đất đã ngậm nước khiến khả năng tiêu thoát chậm, nước tại một số khu vực vẫn chưa rút.

nhieeu-ha-lua-ngap-trong-bien-nuoc.jpg
Nhiều diện tích lúa ven sông Ayun thuộc xã Ia Hiao ngập trong biển nước. Ảnh: Hoàng Hoài

Đáng chú ý, nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ bông, lúa non tại khu vực ven sông Ayun thuộc xã Ia Hiao cũng ngập trong biển nước. Một số diện tích hoa màu khác cũng chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, nước dâng cao, chảy mạnh khiến một số tuyến đường nội đồng bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất. Người dân đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, chủ động di chuyển tài sản và hạn chế đi lại tại những khu vực nước chảy mạnh, ngập sâu.

Đường nội đồng qua cánh đồng ruộng xã Ia Hiao bị nước ngập, chia cắt sau cơn mưa lớn. Clip: Hoàng Hoài

Hiện UBND xã đã chủ động kiểm tra, thống kê diện tích cây trồng, nhà dân và các tuyến đường bị ảnh hưởng để có phương án xử lý, hỗ trợ người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

Xã hội

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

Trao quà sớm nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Xã hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, nhiều bộ sách giáo khoa mới, chiếc ba lô, bộ đồng phục được trao cho học sinh nghèo ở nhiều vùng quê tỉnh Gia Lai trước ngày khai giảng. Mỗi phần quà trao tặng chất chứa sự yêu thương, sẻ chia để nâng bước các em đến trường.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Đời sống

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Gian hàng của Tiểu chủng viện Làng Sông tại “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” xã Tuy Phước. Ảnh. Đinh Yến

Khi phiên chợ không dừng ở gian hàng

Đời sống

(GLO)- Từ những sản phẩm quen thuộc của quê nhà đến những giao dịch bằng mã QR, “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” do Hội LHPN xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 26 - 8 đã đưa công nghệ số và tiêu dùng xanh đến gần hơn với đời sống.

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu ở Gia Lai

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Đời sống

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

null