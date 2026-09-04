Nhiều ruộng đồng, nhà dân ở Phú Thiện và Ia Hiao ngập trong nước

Tại thôn Plơi Rbai (xã Phú Thiện), nhiều nhà dân nằm dọc tuyến quốc lộ 25 bị nước tràn vào, có nơi ngập khoảng 30-40 cm. May mắn, khu vực bị ngập đa phần là nhà sàn nên mức độ ảnh hưởng đến người và tài sản không lớn.
Tuy nhiên, do những ngày qua trên địa bàn liên tục có mưa, đất đã ngậm nước khiến khả năng tiêu thoát chậm, nước tại một số khu vực vẫn chưa rút.
Đáng chú ý, nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ bông, lúa non tại khu vực ven sông Ayun thuộc xã Ia Hiao cũng ngập trong biển nước. Một số diện tích hoa màu khác cũng chịu ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, nước dâng cao, chảy mạnh khiến một số tuyến đường nội đồng bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất. Người dân đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, chủ động di chuyển tài sản và hạn chế đi lại tại những khu vực nước chảy mạnh, ngập sâu.
Hiện UBND xã đã chủ động kiểm tra, thống kê diện tích cây trồng, nhà dân và các tuyến đường bị ảnh hưởng để có phương án xử lý, hỗ trợ người dân.