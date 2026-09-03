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Hàng chục hộ dân ở phường Thống Nhất và Hội Phú bị ảnh hưởng do ngập nước

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Cơn mưa lớn kéo dài vào rạng sáng 3-9 ở khu vực Pleiku đã khiến hàng chục hộ dân tại 2 phường Thống Nhất và Hội Phú (tỉnh Gia Lai) bị ảnh hưởng do ngập, buộc phải di dời tài sản.

Theo đó, cơn mưa lớn bắt đầu từ rạng sáng 3-9 và kéo dài đến khoảng 8 giờ cùng ngày. Lượng nước từ nhiều khu vực cao ở phường Diên Hồng, xã Ia Hrung đã đổ về phường Thống Nhất khiến một số vùng trũng bị ngập nước cục bộ.

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Hàng chục hộ dân ở phường Thống Nhất bị ảnh hưởng do ngập nước. Ảnh: Phạm Công

Cụ thể, tại hẻm 433 Lý Thái Tổ, mực nước ngập từ 70-100 cm, gây ảnh hưởng khoảng 11 hộ dân. Tại hẻm 236 Lê Đại Hành, nước ngập từ 50-70 cm, làm 8 hộ bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể qua lại.

Nắm thông tin, UBND phường Thống Nhất đã lập tức chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường… cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương đưa người dân ra khỏi vùng ngập có thể gây nguy hiểm và di dời các tài sản giá trị.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Công

Tính đến khoảng 11 giờ cùng ngày, nước tại các khu vực trên đã rút đáng kể. Lực lượng chức năng phường Thống Nhất cùng người dân dọn dẹp vệ sinh trong khu vực để ổn định sinh hoạt trở lại.

Tương tự, tại khu vực hẻm 11, đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) cũng xảy ra ngập cục bộ. Nước dâng cao, tràn vào một số nhà dân khiến 8 hộ bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho sinh hoạt và việc đi lại.

Lãnh đạo phường Hội Phú cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình. Ảnh: Bá Bính

Lãnh đạo phường Hội Phú cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình. Ảnh: Bá Bính

Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo phường Hội Phú cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các phương án ứng phó; đồng thời, hỗ trợ người dân kê dọn, vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt ra khỏi những khu vực nước dâng cao nhằm hạn chế thiệt hại.

Tại một số vị trí thấp, nước dâng nhanh khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đã tiếp cận từng hộ dân, hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời, theo dõi sát diễn biến mực nước để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Bá Bính

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Bá Bính

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền phường Hội Phú tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường theo dõi tình hình mưa, ngập, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết. Địa phương cũng phối hợp kiểm tra, khơi thông dòng chảy, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực.

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