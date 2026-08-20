Người dân phường Hội Phú mỏi mòn chờ giải pháp chống ngập

(GLO)- Nhiều năm qua, mỗi khi mưa lớn, hơn chục hộ dân ở khu vực đường Nguyễn Viết Xuân và Bà Triệu (tổ 1, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nỗi lo nước ngập. Bà con mong sớm có giải pháp căn cơ để chấm dứt cảnh “mưa là ngập”.

Trong căn nhà nhỏ tại hẻm 11 đường Nguyễn Viết Xuân, bà Nguyễn Thị Dư (tổ dân phố 1) vẫn chưa nguôi nỗi buồn vì người chồng vừa qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Những ngày này, bà vừa lo cuộc sống gia đình, vừa chăm chút bàn thờ chồng. Thêm vào đó, mỗi khi trời mưa lớn, bà lại canh cánh nỗi lo nước ngập.

Vào mùa mưa, nước suối Hội Phú dâng lên cao, tràn bờ làm ngập nhiều nhà dân sinh sống ở tổ dân phố 1, phường Hội Phú. Ảnh: N.T

“Nước nhiều lần tràn vào nhà, có lúc dâng đến khu vực bàn thờ. Tôi phải đưa di ảnh và đồ thờ cúng lên cao hơn để tránh ngập. Đêm 12-8, nước bất ngờ dâng rất nhanh, có lúc gần 1 m, gia đình không kịp trở tay nên nhiều đồ đạc bị ngâm nước. May là nước chỉ ngập khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ rồi rút” - bà Dư kể.

Cách nhà bà Dư không xa, gia đình ông Nguyễn Thế Hùng cũng thường xuyên phải ứng phó với tình trạng ngập nước. Dù nền nhà được nâng cao khoảng 40 cm so với mặt đường, nhưng nước vẫn tràn vào sau những trận mưa lớn. Chỉ trong 1 tuần qua, gia đình ông đã 3 lần phải kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản để tránh ngập.

Gia đình ông Nguyễn Thế Hùng xếp đồ đạc lên cao để tránh bị nước tràn vào ngập nhà. Ảnh: N.T

“Năm trước, nước thường ngập khoảng 30 - 50 cm rồi rút sau chừng 1 giờ. Năm nay, nước dâng gần 1 m, có lúc tràn lên giường ngủ. Nhiều đồ điện như tủ lạnh, máy giặt của gia đình không kịp di dời đã bị hư hỏng” - ông Hùng cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng ngập tại khu vực này đã xảy ra nhiều năm. Tuy nhiên, những trận mưa lớn gần đây khiến nước dâng nhanh và cao hơn trước. Địa hình khu vực thấp trũng, trong khi nước từ các khu vực cao dồn về. Một số công trình đang thi công xung quanh chưa hoàn thiện cũng phần nào ảnh hưởng đến dòng chảy, khiến việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Dấu vết nước tràn vào ngập nhà còn hằn trên tường. Ảnh: N.T

Điều người dân mong muốn hiện nay là địa phương sớm có giải pháp cải thiện khả năng tiêu thoát nước, nhất là tại khu vực suối Hội Phú. “Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng đóng góp để cùng địa phương khắc phục tình trạng ngập. Chúng tôi chỉ mong có giải pháp để mỗi khi trời mưa không còn phải thấp thỏm, thức trắng đêm vì sợ nước tràn vào nhà” - ông Hùng bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú - cho biết: Khu vực hẻm đường Nguyễn Viết Xuân và Bà Triệu nằm ở vùng trũng, địa hình như lòng chảo nên thường xảy ra ngập úng khi mưa lớn. Khu vực này có suối chảy qua, lượng nước từ các khu vực cao dồn xuống khiến tình trạng ngập có thời điểm diễn biến phức tạp.

Khu vực hẻm đường Nguyễn Viết Xuân và Bà Triệu là vùng trũng ở phường Hội Phú nên thường xảy ra tình trạng ngập lụt. Ảnh: N.T

“Trong đợt mưa lớn vừa qua, nhất là ngày 12-8, tình trạng ngập trở nên phức tạp hơn do một số công trình đang thi công chưa hoàn thiện, ảnh hưởng nhất định đến khả năng tiêu thoát nước. Trước mắt, phường đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng ứ đọng nước mỗi khi xảy ra mưa lớn” - ông Định nói.

Về lâu dài, người dân mong địa phương có giải pháp đồng bộ, căn cơ để chủ động tiêu thoát nước, thay vì mỗi khi mưa lớn lại phải tự xoay xở ứng phó với ngập úng.