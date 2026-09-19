Đồn Biên phòng Ia Nan mang Trung thu đến học sinh vùng biên

(GLO)- Chiều 18-9, Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho 840 học sinh nhà trường.

Đông đảo học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan tham gia chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Ảnh: Minh Chí

Đây là năm đầu tiên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan đưa vào sử dụng, phục vụ việc học tập, sinh hoạt của học sinh trên địa bàn xã biên giới.

Vì vậy, chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp tại ngôi trường mới.

Tiết mục múa lân tạo không khí rộn ràng tại “Đêm hội trăng rằm”. Ảnh: Nguyễn Tú

Học sinh hào hứng tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em học sinh được xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề Trung thu, thiếu nhi, quê hương, mái trường và tình quân dân. Các em còn được giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và tham gia các trò chơi tập thể.

Dịp này, Ban Tổ chức trao bánh, kẹo và quà Trung thu cho học sinh; đồng thời bố trí gian hàng để các em tự lựa chọn quần áo, dép. Chương trình khép lại bằng hoạt động phá cỗ trong không khí vui tươi, gần gũi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao quà Trung thu cho học sinh. Ảnh: Minh Chí

Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan - cho biết, việc Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan đã tạo môi trường học tập khang trang, đầy đủ, thuận tiện cho học sinh vùng biên giới.

Đơn vị mong muốn các em có mùa Trung thu đầu tiên tại trường mới thật vui tươi, ấm áp và an lành. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thể hiện sự quan tâm, đồng hành với học sinh vùng biên giới, cùng nhà trường chăm lo để các em yên tâm học tập, rèn luyện.

Rộn ràng “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Clip: Minh Chí - Nguyễn Tú

Theo thầy Trịnh Xuân Giáp - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan, chương trình thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng biên phòng đối với học sinh vùng biên giới, giúp các em có thêm niềm vui và cảm nhận rõ hơn tình cảm quân dân.

Nhà trường mong muốn những hoạt động như thế này sẽ góp phần giúp học sinh thêm gắn bó với trường lớp, xem trường như ngôi nhà thứ hai để yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Các đơn vị cắt tóc miễn phí cho học sinh. Ảnh: Nguyễn Tú

Trước chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với các đơn vị triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho những học sinh có nhu cầu.