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(GLO)- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm (sinh ngày 30-6-1982) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tập thể y, bác sĩ cùng gia đình, người thân hết lòng chăm sóc, cứu chữa, song đồng chí đã không qua khỏi và từ trần vào lúc 2 giờ 00 phút ngày 8-9-2026 (tức ngày 27-7 năm Bính Ngọ), hưởng dương 45 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm bắt đầu từ 18 giờ 00 phút ngày 8-9-2026 tại nhà riêng (số nhà 29 đường Bạch Đằng, thôn Lâm Viên, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai).

Lễ di quan vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 10-9-2026; an táng cùng ngày tại Nghĩa trang nhân dân xã Phú Túc.

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