Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Trong trường hợp này, khi nhặt được giấy tờ tùy thân, đặc biệt là CCCD có gắn chip, người dân hãy đến cơ quan Công an hoặc UBND phường xã nơi nhặt được để họ là cầu nối giúp tìm lại được chủ nhân của số giấy tờ đó.
Các cơ quan này có thể đăng tải rộng rãi trên Fanpage của tổ chức mình hoặc đưa thông tin lên các phương tiện truyền thông để chủ nhân làm mất giấy tờ biết.
Hoặc trường hợp địa chỉ của khổ chủ gần nơi làm thất lạc giấy tờ thì người nhặt có thể dành chút thời gian tìm đến tận nơi để giao lại giấy tờ.
Trong trường muốn đăng lên mạng xã hội (Facebook, Zalo, các hội nhóm...) để tìm chủ nhân thì cần che một số thông tin. Chỉ để lại họ và tên, năm sinh và nơi nhặt được lên mạng xã hội, tuyệt đối không chụp nguyên thẻ CCCD và đăng tải tất cả các thông tin.
Ngoài ra, khi phát hiện thông tin giấy tờ tùy thân của mình bị lộ và đang được sử dụng vào hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.
Tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020 đã quy định việc đăng tải các thông tin cá nhân như đăng CCCD gắn chip của người khác lên mạng có thể bị xử phạt.
Người có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng đối với các tổ chức, từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân.