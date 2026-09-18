Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

Trong trường hợp này, khi nhặt được giấy tờ tùy thân, đặc biệt là CCCD có gắn chip, người dân hãy đến cơ quan Công an hoặc UBND phường xã nơi nhặt được để họ là cầu nối giúp tìm lại được chủ nhân của số giấy tờ đó.

Các cơ quan này có thể đăng tải rộng rãi trên Fanpage của tổ chức mình hoặc đưa thông tin lên các phương tiện truyền thông để chủ nhân làm mất giấy tờ biết.

Hoặc trường hợp địa chỉ của khổ chủ gần nơi làm thất lạc giấy tờ thì người nhặt có thể dành chút thời gian tìm đến tận nơi để giao lại giấy tờ.

Tuyệt đối không chụp nguyên thẻ CCCD đăng tải tất cả các thông tin lên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Trong trường muốn đăng lên mạng xã hội (Facebook, Zalo, các hội nhóm...) để tìm chủ nhân thì cần che một số thông tin. Chỉ để lại họ và tên, năm sinh và nơi nhặt được lên mạng xã hội, tuyệt đối không chụp nguyên thẻ CCCD và đăng tải tất cả các thông tin.

Ngoài ra, khi phát hiện thông tin giấy tờ tùy thân của mình bị lộ và đang được sử dụng vào hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.