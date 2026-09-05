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Chư Sê: Bàn giao 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên cựu chiến binh

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Chiều 4-9, Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 2 hội viên Rah Lan Đua (thôn Vinh Hà) và Trần Đình Thuận (thôn Kê), có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

2 căn nhà được khởi công ngày 21-7-2026, sau khi Hội Cựu chiến binh xã rà soát hoàn cảnh hội viên; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và gia đình cùng chung tay hỗ trợ.

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Đại diện Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê bàn giao nhà cho gia đình hội viên Rah Lan Đua (thôn Vinh Hà). Ảnh: T.P

Căn nhà của ông Rah Lan Đua có diện tích 40 m², tổng kinh phí 110 triệu đồng. Trong đó, nhóm từ thiện Nguyễn Văn Quan (tỉnh Khánh Hòa) hỗ trợ 50 triệu đồng; gia đình và người thân đóng góp 60 triệu đồng.

Căn nhà của ông Trần Đình Thuận có diện tích 45 m², tổng kinh phí 140 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, gia đình đối ứng 80 triệu đồng.

Cả 2 căn nhà đều bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng).

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Trao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình hội viên Trần Đình Thuận (thứ 6 từ trái sang) ở thôn Kê, xã Chư Sê. Ảnh: T.P

Tại lễ bàn giao, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo xã Chư Sê, các tổ chức chính trị - xã hội và nhà hảo tâm đã trao chìa khóa, chúc mừng các gia đình. 2 căn nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp các hội viên ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê trong thực hiện chương trình công tác năm 2026, gắn với phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” do Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động; đồng thời, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình đồng đội trong cán bộ, hội viên và nhân dân.

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