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Phường Quy Nhơn Tây tổ chức Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2026-2027

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2026-2027 vào chiều 17-8.

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Tặng hoa và giấy ghi nhận tấm lòng vàng của các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho Chương trình. Ảnh: Q.T

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các tổ chức thành viên của MTTQ phường, bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác Mặt trận, phụ huynh và học sinh.

Chương trình còn có sự đồng hành của đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động 6, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 118 suất quà (700 nghìn đồng/suất) cho học sinh thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng thời, trao 5 xe đạp, tổng trị giá 10 triệu đồng cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học và THCS.

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Ban tổ chức trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Q.T

Dịp này, Hội LHPN phường phối hợp trao hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu” quý III-2026 cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 9 triệu đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường trao hỗ trợ chương trình đỡ đầu quý III và quý IV-2026 cho một học sinh Trường THCS Phước Mỹ, số tiền 2 triệu đồng.

Thông qua chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa mong muốn Phường Quy Nhơn Tây tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

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