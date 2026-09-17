Chợ đêm mở nhạc lớn trước 22 giờ có mặc nhiên không vi phạm?

(GLO)- Hoạt động kinh doanh, vui chơi, giải trí tại các khu chợ đêm góp phần tạo không gian sinh hoạt, mua sắm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc phát nhạc với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

Vụ việc được phản ánh tại TP. Hồ Chí Minh là ví dụ thực tiễn, đặt ra yêu cầu tăng cường ý thức chấp hành pháp luật về tiếng ồn trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Theo đó, chương trình “Chợ đêm mua sắm và ẩm thực năm 2026” được tổ chức từ ngày 10 đến 20-9-2026 tại khu đất trống nằm cạnh các tòa nhà chung cư Sunrise Riverside (khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh).

Cư dân chung cư Sunrise Riverside bức xúc vì chợ đêm gây ồn và đã được địa phương chấn chỉnh. Ảnh: Trần Kha/TNO

Trong quá trình hoạt động, cư dân cho biết, tiếng nhạc, tiếng bass từ sân khấu và các chương trình biểu diễn phát ra vào buổi tối, đặc biệt trong khoảng 19 giờ 30 phút đến gần 22 giờ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Một số người phản ánh dù đóng kín cửa kính căn hộ vẫn nghe thấy tiếng nhạc lớn, thậm chí cảm nhận được sự rung động của đồ vật trong nhà.

Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã nắm thông tin, làm việc và yêu cầu đơn vị tổ chức hội chợ điều chỉnh âm thanh ở mức phù hợp, không sử dụng loa công suất lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của cư dân xung quanh. Sau đó, âm lượng tại khu vực hội chợ đã được giảm rõ rệt sau khi được địa phương chấn chỉnh.

Hoạt động phát nhạc tại chợ đêm trước 22 giờ không mặc nhiên được miễn trừ việc tuân thủ quy định về tiếng ồn. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2025/BNNMT về tiếng ồn, ban hành theo Thông tư 01/2025/TT-BNNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 14-11-2025, tiếng ồn từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ và hoạt động dân sinh được kiểm soát theo giới hạn tương ứng với khu vực và thời gian phát sinh.

Vì vậy, khi có phản ánh của người dân, cần tổ chức kiểm tra, đánh giá theo quy định hiện hành để xác định mức độ phù hợp và hướng xử lý. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm, việc kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định.