Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Qua đó, góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em yếu thế.

Tháo gỡ thủ tục, đảm bảo quyền công dân

Những ngày này, các cơ quan, đơn vị chức năng xã Ya Hội đang từng bước tháo gỡ vướng mắc, thực hiện thủ tục cấp căn cước cho chị Đinh Thị A Đ. (SN 2000, ở làng Đak Hway 1, xã Ya Hội). Từ đó, địa phương sẽ làm đăng ký kết hôn cho chị và anh Hoàng Văn G. (SN 1999, trú cùng địa phương), cùng thủ tục khai sinh cho 3 con trai của anh chị là các cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2021), Hoàng Khánh N. (SN 2022) và Hoàng Văn Th. (SN 2026).

Trước đó, vào đầu tháng 8-2026, Viện KSND khu vực 13 phát hiện trường hợp chị A Đ. và anh G. chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2019 nhưng đến nay chưa đăng ký kết hôn, hai người có với nhau 3 bé trai nhưng đều chưa có khai sinh. Nguyên nhân một phần là bởi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức của hai người còn hạn chế. Để đảm bảo quyền lợi cho gia đình, đặc biệt là 3 cháu nhỏ, Viện KSND khu vực 13 kiến nghị địa phương giải quyết các giấy tờ, thủ tục về căn cước, hộ tịch, cư trú, BHYT cho các thành viên theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 thăm hỏi, tặng quà cho 5 chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phù Cát. Ảnh: N.C

Bà Đặng Thị Hòa - Viện trưởng Viện KSND khu vực 13 - cho biết: “Các cháu nhỏ không khai sinh thì sẽ không thể làm hồ sơ, giấy tờ nhân thân cũng như BHYT, dẫn đến thiệt thòi về quyền lợi khám chữa bệnh và hưởng chính sách an sinh xã hội. Do đó, đơn vị kiến nghị địa phương rà soát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con, nhất là các làng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Nhờ sự vào cuộc của Viện KSND khu vực 3, anh Đinh P. (SN 1992) và chị Đinh Thị N. (SN 1991, ở thôn Đại Khoan, xã Hội Sơn) đã hoàn thành đăng ký kết hôn sau 7 năm chung sống. Gia đình cũng được cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin về cha trong giấy khai sinh của con trai anh chị là cháu Đinh Xuân Ph. (SN 2019), giải quyết các thủ tục về cư trú, giấy tờ nhân thân để đảm bảo quyền công dân cho 2 vợ chồng và cháu Ph.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bằng nhiều hoạt động thiết thực, ngành kiểm sát đã giúp đỡ hơn 20 trường hợp em nhỏ làm khai sinh và gỡ vướng các thủ tục, giấy tờ nhân thân. Trước thực trạng còn một bộ phận người dân nhận thức pháp luật hạn chế, cùng với đó là một số vướng mắc trong thực hiện thủ tục, dẫn đến nhiều trường hợp trẻ em chưa được cấp khai sinh, tháng 5-2026, Viện KSND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiêm túc khắc phục. Qua đó rà soát, giải quyết thủ tục cho 215 trường hợp chưa được khai sinh, chủ yếu là đối tượng trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đa dạng hình thức giúp đỡ

Tinh thần bảo vệ quyền lợi nhóm trẻ em yếu thế thời gian qua được các đơn vị ngành kiểm sát hiện thực hóa một cách linh động, phù hợp với đặc thù địa bàn và từng hoàn cảnh cần giúp đỡ. Ông Phan Văn Toàn - Viện trưởng Viện KSND khu vực 3 - chia sẻ: Ngoài giúp gỡ vướng về thủ tục pháp lý, với những hoàn cảnh ngặt nghèo, đơn vị còn quyên góp, hỗ trợ về vật chất để tiếp nguồn động lực cho các em và gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Mới đây, Viện KSND khu vực 3 phối hợp với TAND khu vực 3 và các nhà hảo tâm quyên góp hơn 12 triệu đồng hỗ trợ 5 chị em cháu Thái Thị Cẩm Chi (SN 2008, trú thôn An Hành Tây, xã Phù Cát). Mẹ đi biệt tích, cha làm thuê xa nhà, 5 chị em phải ở nhờ trong căn nhà xập xệ của người quen.

Do hoàn cảnh khó khăn, Chi và em trai nghỉ học sớm để phụ cha, ông bà chăm sóc 3 em nhỏ đang tuổi đến trường. Ngoài tiền hỗ trợ, các nhà hảo tâm còn tặng cặp sách cho các em chuẩn bị năm học mới.

Từng bước đưa Nghị quyết số 205 vào cuộc sống, Viện KSND đã đồng hành, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị năm học mới, bà Võ Thị Phú đang làm thủ tục cho hai cháu nội Đinh Thị Thanh N. (SN 2018) và Đinh Thị Thanh T. (SN 2019) đến trường.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 phối hợp trao giấy khai sinh, bảo hiểm y tế cho 4 con của chị Đinh Thị Y Liên (phường Quy Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Hai cháu là con của chị Đinh Thị Y Liên (SN 2000, quê xã Canh Liên), người vừa được Viện KSND khu vực 1 hỗ trợ tìm lại gia đình sau hơn 10 năm thất lạc và làm giấy tờ tùy thân cho 5 mẹ con. “Vì không có giấy tờ nên hai cháu đến tuổi vẫn chưa được đi học. Nay nhờ Viện kiểm sát, mong ước bao năm sắp thành hiện thực, gia đình mừng lắm” - bà Phú xúc động.

Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh - nhìn nhận: Qua mỗi trường hợp được phát hiện giúp đỡ, ngành kiểm sát từng bước đưa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước vào đời sống, lan tỏa tình thương và trách nhiệm trong cộng đồng. Điều đáng mừng là các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, chung tay xây dựng nền tư pháp công bằng, nhân văn, bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em và nhóm yếu thế.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, ngày 4-7-2026, tập thể Viện KSND tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 205, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.