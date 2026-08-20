Trao tặng 42 chiếc xe lăn cho người khuyết tật ở khu vực Đức Cơ

Mỗi chiếc xe lăn có trị giá 2,1 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức xã hội, nhà tài trợ đối với những hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế.
Tặng 520 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Gia Lai
(GLO)- Từ nguồn tài trợ của Tổ chức Giving It Back To Kids, 520 chiếc xe lăn được trao cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 58 xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku.