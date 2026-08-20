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Trao tặng 42 chiếc xe lăn cho người khuyết tật ở khu vực Đức Cơ

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ĐINH YẾN - HUY TỊNH
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(GLO)- Được sự tài trợ của tổ chức Trả lại tuổi thơ (Giving It Back to Kids), chiều 20-8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã trao 42 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động tại 5 xã: Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Nan, Ia Dom và Ia Krêl.

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Ban tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh: Huy Tịnh

Mỗi chiếc xe lăn có trị giá 2,1 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức xã hội, nhà tài trợ đối với những hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế.

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