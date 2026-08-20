Trao tặng 42 chiếc xe lăn cho người khuyết tật ở khu vực Đức Cơ

(GLO)- Từ những việc làm bình dị và tấm lòng sẻ chia, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã tập hợp được nhiều tấm lòng cùng chung tay xây dựng các mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần chăm lo người nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.