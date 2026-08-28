Tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại xã biên giới Ia Chia

(GLO)- Chiều 27-8, tại Trường Tiểu học và THCS Cù Chính Lan (xã Ia Chia), Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung cùng đông đảo giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Cù Chính Lan, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Ia Chia.

Ban Tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Cù Chính Lan. Ảnh: Mạnh Hà

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Cù Chính Lan.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 phần quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, 75 suất quà trao cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Cù Chính Lan, 125 suất quà trao cho học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Ia Chia.

Mỗi phần quà trị giá 420 nghìn đồng, gồm: cặp sách, dụng cụ học tập, chăn và bánh kẹo. Tổng kinh phí chương trình là hơn 100 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao tặng các phần quà cho học sinh.﻿ Ảnh: Mạnh Hà

Những phần quà không chỉ góp phần chuẩn bị hành trang cho các em bước vào năm học mới, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với học sinh ở khu vực biên giới.