Trao quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

(GLO)- Ngày 28-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công ty CP Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt, Công ty CP Năng lượng và Công nghệ cao TTP Bình Định - Nhà máy Điện mặt trời Cát Hiệp trao quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Roh, xã Lơ Pang.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 104 suất quà (mỗi suất gồm 10 kg gạo) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, trao 50 phần quà gồm tiền mặt, ba lô và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Lãnh đạo các đơn vị tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn thôn Roh, xã Lơ Pang. Ảnh: Minh Hoàng

Những phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với người dân còn nhiều khó khăn; góp phần động viên các em học sinh có thêm điều kiện học tập, vững bước đến trường và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.