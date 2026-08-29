Trao quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 104 suất quà (mỗi suất gồm 10 kg gạo) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, trao 50 phần quà gồm tiền mặt, ba lô và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 50 triệu đồng.
Những phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với người dân còn nhiều khó khăn; góp phần động viên các em học sinh có thêm điều kiện học tập, vững bước đến trường và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.