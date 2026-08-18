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Phường Bồng Sơn trao 50 suất quà cho hộ nghèo ở xã Chư Prông

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Chiều 17-8, tại làng Thung (xã Chư Prông), Đảng ủy cơ quan Đảng phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã trao 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Prông.

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Phường Bồng Sơn trao 50 suất quà cho hộ nghèo ở xã Chư Prông. Ảnh: Rơ Lan Viện

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục củng cố, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa phường Bồng Sơn và xã Chư Prông trên cơ sở mối quan hệ kết nghĩa giữa 2 địa phương; đồng thời, tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và chăm lo đời sống người dân.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Mỗi suất trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và các phần quà là bánh, kẹo, nhu yếu phẩm.

Kinh phí và quà tặng do cán bộ, đảng viên phường Bồng Sơn tự nguyện đóng góp, cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

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