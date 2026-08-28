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Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai trao 140 suất học bổng cho học sinh vượt khó tại 7 xã biên giới

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(GLO)- Ngày 27-8, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập tại 7 xã biên giới gồm: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chia, Ia Mơ và Ia Púch.

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Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Văn Thọ trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đức Thành

Theo đó, Hội đã trao 140 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1.400 quyển vở dành tặng các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đạt kết quả học tập từ khá trở lên, rèn luyện tốt trong năm học 2025-2026.

Hoạt động nhằm kịp thời động viên, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, tự tin bước vào năm học mới 2026-2027; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các xã biên giới còn nhiều khó khăn.

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Các em học sinh xã Ia Dom nhận quà khuyến học. Ảnh: Đức Thành

Những suất học bổng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Hội Khuyến học tỉnh đối với thế hệ trẻ; khích lệ tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó trong con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới.

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