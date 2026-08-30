Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 60 suất quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 29-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình trao quà cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 suất cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trân (phường Tam Quan), 20 suất cho học sinh Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) và 20 suất cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn). Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trân. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, vào ngày 4 và 5-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tiếp tục trao 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ (xã Tây Sơn) và Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê).

Toàn bộ kinh phí của chương trình do Quỹ Thiện Tâm tài trợ thông qua vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.