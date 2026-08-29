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Thời sự

Thi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: "Làm tới đâu, gọn tới đó"

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MỸ TIẾN
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(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khi đến kiểm tra tiến độ triển khai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 5 xã biên giới: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Chía, Ia O vào chiều 28-8. 

Đến thời điểm này, các dự án đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng. Một số khối phòng học cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng sau ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.

Bàn ghế, trang thiết bị phục vụ dạy và học cũng đã được tập kết tại một số trường, sẵn sàng lắp đặt, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tiến độ tại một số công trình vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tại xã Ia O và Ia Chía.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia O. Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương và nhà thầu phải tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, có trọng tâm đối với những hạng mục cấp thiết nhưng phải bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Chía. Ảnh: Huy Toàn

Trước mắt, phải rà soát, xác định số phòng học có thể đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học. Trường hợp chưa đáp ứng đủ, cần chủ động, linh hoạt chuyển đổi tạm thời công năng một số phòng chức năng thành phòng học, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Quân khu 5) hỗ trợ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Dom. Ảnh: Huy Toàn

Các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống công trình vệ sinh, đấu nối hệ thống điện, nước; đồng thời tập trung xử lý mặt bằng, thu dọn vật liệu, vệ sinh công trình, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm môi trường cho ngày khai giảng và quá trình dạy và học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thi công theo tinh thần “làm đến đâu, gọn đến đó”, hoàn thiện từng hạng mục, từng khu vực. Các xã và nhà thầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang động viên lực lượng quân đội hỗ trợ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Pnôn. Ảnh: Huy Toàn

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã tặng quà động viên các lực lượng quân đội đang tham gia hỗ trợ thi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh.

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