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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp về sắp xếp các cơ sở giáo dục

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Chiều 19-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 135 xã, phường trong tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp để các trường hoạt động ổn định từ ngày 1-9-2026. Ảnh: Nhật Trường

Theo Phương án số 07/PA-UBND ngày 4-8-2026 của UBND tỉnh về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện.

Theo đó, toàn tỉnh dự kiến sắp xếp từ 1.267 trường mầm non, phổ thông xuống còn 699 trường (giảm 568 trường, tương ứng 44,83%). Đến ngày 19-8, kết quả bước đầu còn 701 trường (giảm 566 trường, đạt 44,67%), cơ bản sát phương án đề ra; có 22 đơn vị đã hoàn thành thủ tục, 114 đơn vị đang hoàn thiện các quyết định.

Qua rà soát, có 2 địa phương đề xuất điều chỉnh do đặc thù địa bàn, khoảng cách giữa trường chính và phân hiệu xa, địa hình chia cắt.

Về nhân sự, đã có phương án bố trí 661/708 cán bộ quản lý dự kiến dôi dư; giáo viên cơ bản được giữ ổn định, nhân viên kế toán, văn thư dôi dư cũng đã có phương án xử lý.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục. Ảnh: Nhật Trường

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục. Ảnh: Nhật Trường

Theo phương án, toàn tỉnh dự kiến giảm 1.293 lớp; đến ngày 19-8 đã rà soát, dự kiến giảm 369 lớp. Việc điều chỉnh được thực hiện phù hợp với thực tế, nhất là tại các địa bàn khó khăn, bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền học tập của học sinh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong sắp xếp các cơ sở giáo dục, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp để học sinh, phụ huynh yên tâm; thực hiện thận trọng, phù hợp với thực tế, không sắp xếp cơ học, nhất là tại các địa bàn khó khăn, địa hình phức tạp, bảo đảm quyền lợi học sinh, ổn định đội ngũ và không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục về nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ; chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Trường

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Sau ngày 20-8, các địa phương tập trung kiện toàn và đưa các trường sau sắp xếp vào hoạt động từ ngày 1-9-2026.

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