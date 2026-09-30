Từ ngày 15-11, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ

(GLO)- Từ ngày 15-11-2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; đồng thời không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc đối với cha mẹ học sinh.

Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28-9-2026, quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-11-2026 và thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Theo Điều lệ mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định, không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Ảnh minh họa internet

Ban đại diện không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; quy định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc thời hạn hỗ trợ. Ban cũng không được lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ, yêu cầu cá nhân cụ thể thực hiện hỗ trợ hoặc gây áp lực trong việc đóng góp.

Trường hợp cần hỗ trợ cho một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động, Ban phải công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng cách trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ban đại diện không được đứng ra thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.

Nếu mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, Ban đại diện phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức hoạt động, không được yêu cầu phụ huynh bổ sung phần còn thiếu.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng khoản tài trợ dành cho nhà trường. Ban cũng không được lợi dụng hoạt động để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Các khoản hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện không được sử dụng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; chi cho hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn hoặc trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục.