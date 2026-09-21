PISA 2025: Học sinh châu Âu sa sút về Toán và đọc hiểu

(GLO)- Kết quả đánh giá PISA 2025 cho thấy thành tích môn đọc hiểu và Toán học tiếp tục giảm tại nhiều nước châu Âu, trong bối cảnh điểm trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng đi xuống.

Theo OECD, hơn 760.000 học sinh tại 91 quốc gia và nền kinh tế tham gia PISA 2025. So với năm 2015, điểm trung bình môn Toán của học sinh thuộc OECD giảm 22 điểm, trong khi điểm số đọc hiểu giảm 28 điểm. Riêng giai đoạn 2022-2025, hai môn này lần lượt giảm 9 và 14 điểm.

Biểu đồ cho thấy khả năng đọc hiểu của học sinh đi xuống nghiêm trọng.

Khoảng 20% học sinh 15 tuổi tại các nước OECD hiện chưa đạt mức năng lực cơ bản ở cả đọc hiểu, Toán và Khoa học, tăng từ 16% năm 2022. OECD lưu ý xu hướng suy giảm đã xuất hiện trước đại dịch COVID-19 tại nhiều hệ thống giáo dục.

Tại Đức, kết quả PISA 2025 ở đọc hiểu, Toán và Khoa học đều ở mức thấp nhất kể từ khi nước này tham gia chương trình. So với năm 2015, tỷ lệ học sinh dưới mức năng lực cơ bản tăng 17 điểm phần trăm ở Toán và 15 điểm phần trăm ở Đọc hiểu.

Phần Lan cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm kéo dài. Kết quả môn Toán và đọc hiểu năm 2025 thấp hơn năm 2022 và cả 3 lĩnh vực đều thấp hơn các kỳ đánh giá trước năm 2022.

Tại Hà Lan, tỷ lệ học sinh không đạt mức năng lực cơ bản về đọc hiểu tăng lên 39% năm 2025, so với 33% năm 2022. Pháp cũng ghi nhận kết quả Toán và đọc hiểu thấp hơn năm 2022.

Tuy nhiên, xu hướng không đồng nhất trên toàn châu Âu. Một số hệ thống giáo dục duy trì kết quả hoặc cải thiện ở một số lĩnh vực, cho thấy mức độ thay đổi khác nhau giữa các quốc gia.

PISA đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh 15 tuổi vào các tình huống thực tế, tập trung vào đọc hiểu, Toán và Khoa học.