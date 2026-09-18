Gia Lai thực hiện bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do sắp xếp các cơ sở giáo dục

(GLO)- Để bảo đảm thực hiện thống nhất chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

Căn cứ Phương án số 07/PA-UBND ngày 4-8-2026 của UBND tỉnh về sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT xác định: Viên chức lãnh đạo, quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) tại các cơ sở giáo dục trước sắp xếp, do thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và Phương án số 07/PA-UBND, nếu được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ sở giáo dục mới nhưng có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn mức phụ cấp đang hưởng trước sắp xếp hoặc được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác, không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, Điều 11 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và hướng dẫn tại khoản 2 Mục I Công văn số 8617/BNV-TCBC.

Viên chức lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp các cơ sở giáo dục được thực hiện bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định. Ảnh: T.D

Theo đó, thời gian bảo lưu thực hiện đến hết thời hạn bổ nhiệm của chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi sắp xếp. Trường hợp thời hạn bổ nhiệm còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng.

Thời điểm bắt đầu hưởng bảo lưu được xác định theo thời điểm quyết định của cấp có thẩm quyền về thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm chức vụ mới hoặc bố trí vào vị trí việc làm mới có hiệu lực.

Đơn vị tiếp nhận, bố trí và phân công viên chức vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo và yêu cầu vị trí việc làm của đơn vị theo phương án sắp xếp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm chức vụ mới, điều động, phân công công tác hoặc bố trí vào vị trí việc làm mới và hồ sơ viên chức để xác định chức vụ trước khi sắp xếp, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng, thời hạn bổ nhiệm và thời gian còn lại của thời hạn bổ nhiệm.

Các đơn vị thực hiện chi trả mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu cùng kỳ trả lương hằng tháng cho viên chức trong thời gian được bảo lưu theo quy định.

Khi hết thời gian bảo lưu, đơn vị dừng chi trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu theo quy định và thông báo cho viên chức có liên quan biết để bảo đảm công khai, minh bạch.

Các đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm rà soát các viên chức thuộc đối tượng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do sắp xếp các cơ sở giáo dục; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các trường hợp đủ điều kiện; bảo đảm chi trả đúng đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa xác định rõ chức vụ, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng, thời hạn bổ nhiệm hoặc thời điểm có hiệu lực của quyết định làm căn cứ bảo lưu thì đơn vị chưa thực hiện chi trả mà tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT để xem xét, hướng dẫn trước khi thực hiện.